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02:20, 13 января 2024Мир

Россия призвала мир осудить нападение США и Британии на Йемен

Постпред РФ при ООН Небензя призвал мир осудить нападение США на Йемен
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал мир осудить нападение США и Великобритании на Йемен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран во главе с США без мандата ООН нападения на Йемен», — заявил дипломат.

По его словам, Россия разделяет «высказанные нашими региональными партнерами озабоченности в этой связи». Небензя призвал к активизации международных усилий, чтобы не допустить дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил глава Белого дома Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, Министерство иностранных дел Йемена пригрозило, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Москва запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных государств.

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      Марина Совина
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