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04:49, 13 января 2024Мир

США подтвердили новый удар по хуситам в Йемене

Reuters: США подтвердили нанесение нового удара по объектам хуситов в Йемене

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Два чиновника из американской администрации подтвердили нанесение нового удара по объектам хуситов на территории Йемена. Об этом сообщает Reuters.

В ночь на субботу, 13 января, США и Британия снова атаковали столицу Йемена Сану, в этот раз авиаудар пришелся по авиационной базе Ад-Длейми в северной части города.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил глава Белого дома Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». В свою очередь, Министерство иностранных дел Йемена пригрозило, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране.

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      Марина Совина
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