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10:16, 19 января 2024Мир

Хуситы пообещали свободный проход российским судам

Член политбюро «Ансар Аллах» аль-Бухейти: российским судам ничего не угрожает

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские шиитские повстанцы-хуситы пообещали свободный проход российским и китайским судам в Красном море, так как их целями являются корабли, связанные с Израилем. Об этом заявил член политбюро хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти в интервью «Известиям».

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — отметил представитель хуситов.

Аль-Бухейти также заявил о готовности движения пойти на прямое столкновение с США и Великобританией, назвав данный сценарий «лучшим решением». Он добавил, что бомбардировки стран Запада лишь способствуют сплочению народа.

Ранее лидер хуситов Малик аль-Хуси заявил, что удары США и Великобритании не влияют на военные возможности шиитских ополченцев в Йемене.

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      Максим Габриелян
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