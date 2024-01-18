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17:34, 18 января 2024Мир

Лидер йеменских хуситов заявил о неэффективности ударов США и Великобритании

Лидер йеменских хуситов: удары США и Великобритании не влияют на ситуацию
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Удары США и Великобритании неэффективны и не влияют на военные возможности шиитских ополченцев хуситов в Йемене. Об этом заявил лидер движения Малик аль-Хуси, передает РИА Новости.

«Агрессия США не повлияет на наши военные возможности, и их заявление об ударах по местам запуска ракет — всего лишь создание иллюзии и пропаганда в СМИ», — отметил лидер движения.

Аль-Хуси также добавил, что движение хуситов продолжает наращивать военный потенциал и действия США и Великобритании никак не влияют на его развитие.

Ранее Министерство иностранных дел Йемена назвало угрозой безопасности стран региона формирование миссии Европейского союза (ЕС) для противодействия движению хуситов в Красном море.

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      Максим Габриелян
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