Лидер йеменских хуситов заявил о неэффективности ударов США и Великобритании

Лидер йеменских хуситов: удары США и Великобритании не влияют на ситуацию

Удары США и Великобритании неэффективны и не влияют на военные возможности шиитских ополченцев хуситов в Йемене. Об этом заявил лидер движения Малик аль-Хуси, передает РИА Новости.

«Агрессия США не повлияет на наши военные возможности, и их заявление об ударах по местам запуска ракет — всего лишь создание иллюзии и пропаганда в СМИ», — отметил лидер движения.

Аль-Хуси также добавил, что движение хуситов продолжает наращивать военный потенциал и действия США и Великобритании никак не влияют на его развитие.

Ранее Министерство иностранных дел Йемена назвало угрозой безопасности стран региона формирование миссии Европейского союза (ЕС) для противодействия движению хуситов в Красном море.