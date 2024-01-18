В Йемене заявили об угрозе безопасности от ЕС

МИД Йемена назвал угрозой безопасности формирование миссии ЕС в Красном море

Министерство иностранных дел Йемена назвало угрозой безопасности стран региона формирование миссии Европейского союза (ЕС) в Красном море. Об этом пишет Al Masirah.

В ведомстве назвали решение ЕС об отправке военно-морской миссии в Красное море нарушением международного права. Подчеркивается, что формирование миссии посылает негативный сигнал государствам региона.

МИД Йемена заявил, что создание Евросоюзом военно-морской группы свидетельствует о попытках США и Великобритании сформировать враждебный военный альянс в регионе. По мнению йеменских дипломатов, такая инициатива грозит милитаризацией Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

16 января страны ЕС договорились о создании военной миссии для безопасности в Красном море. Целью миссии декларируется обеспечение безопасности гражданского и торгового судоходства в Красном море на фоне атак йеменских хуситов. Согласно плану, миссия должна быть создана до 19 февраля.