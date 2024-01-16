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19:23, 16 января 2024Мир

В ЕС договорились о создании военной миссии для безопасности в Красном море

Reuters: члены ЕС одобрили создание военно-морской миссии в Красном море

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Члены Евросоюза (ЕС) на фоне роста инцидентов с участием хуситов предварительно одобрили создание специальной военно-морской миссии для обеспечения безопасности гражданского и торгового судоходства в Красном море. Об этом договоре сообщает агентство Reuters.

Согласно плану, миссия должна быть создана до 19 февраля. В теории, она будет взаимодействовать с другими органами, осуществляющими надзор над безопасностью судоходства в акватории Красного моря.

12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, эсминцы и подводные лодки. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил, что удар по Йемену носит оборонительный характер, и заявил, что обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации».

16 января США и Британия нанесли новые удары по объектам в провинции Эль-Байда в Йемене.

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      Виктория Кондратьева
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