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16:05, 16 января 2024Мир

США и Британия нанесли новые удары по Йемену

РИА Новости: США и Британия нанесли удар по провинции Эль-Байда в Йемене

Фото: Sgt Lee Goddard / UK MOD / Reuters

США и Британия нанесли новые удары по объектам в провинции Эль-Байда в Йемене. Об этом РИА Новости сообщил источник в местных органах власти.

Ранее газета The New York Times отметила, что армия США уже начала подготовку к гораздо более масштабным ответным атакам военизированной повтсанческой хуситской группировки «Ансар Алла» в Красном море. Уточняется, что хуситы сохраняют три четверти от прежних арсеналов ракет и беспилотников для нанесения ударов по судам.

Кроме того, военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что они несут ответственность за ракетную атаку на американский эсминец, которая произошла 15 января. По его словам, военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе, так как хуситы идентифицируют все американские и британские корабли в качестве военных целей.

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      Дарья Балацкая
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