Стало известно о подготовке США к ответным атакам хуситов

The New York Times: армия США готовится к ответным атакам хуситов в Красном море

Армия США готовится к ответным атакам йеменских хуситов из военизированной повтсанческой группировки «Ансар Алла» в Красном море. Об этом со ссылкой на американских военных чиновников сообщает The New York Times.

Как стало известно изданию, после ударов сил США и Великобритании хуситы сохраняют три четверти от прежних арсеналов ракет и дронов, что позволяет им продолжать наносить удары по судам. Источники также указали, что большинство вооружений хуситов располагаются на мобильных платформах, облегчающих перемещение и маскировку.

«Американские военные готовятся к гораздо более масштабным ответным атакам со стороны хуситов, которые начали атаковать корабли после начала войны в секторе Газа и готовят эскалацию ответных мер», — пишет газета.

10 января хуситы впервые напали на корабль США в Красном море. Нападение было совершено в ответ на атаку американских сил на военно-морские силы повстанцев 31 декабря 2023 года.

США и Великобритания при поддержке союзников атаковали позиции хуситов в ночь на 12 января. Как сообщила американская сторона, все цели операции были достигнуты.