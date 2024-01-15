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23:10, 15 января 2024Мир

Хуситы взяли ответственность за атаку на эсминец США в Аденском заливе

Представитель хуситов в Йемене подтвердил атаку на эсминец США в Аденском заливе

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа подтвердил, что они несут ответственность за ракетную атаку на американский эсминец, случившуюся 15 января. Он заявил об этом в эфире телеканала «Аль-Масира», находящегося под контролем движения «Ансар Алла».

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе. При осуществлении операции использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель», — сказал Сариа. Он подчеркнул, что хуситы идентифицируют все американские и британские корабли, задействованные в агрессии против них, в качестве военных целей.

Ранее Центральное командование американской армии (СЕНТКОМ) сообщило, что хуситы ударили по американскому контейнерному судну Gibraltar Eagle. Судно осталось мореходным и продолжило путь.

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      Александра Синицына
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