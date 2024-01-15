США заявили об ударе йеменских хуситов по американскому судну Gibraltar Eagle

СЕНТКОМ: йеменские хуситы запустили ракету по американскому контейнерному судну

Йеменские хуситы ударили по американскому контейнерному судну Gibraltar Eagle. Об этом заявило Центральное командование американской армии (СЕНТКОМ), сообщает Reuters.

«По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету запустили хуситы», — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что происшествие случилось у берегов Йемена. Судно идет под флагом Маршалловых островов, но принадлежит и управляется Соединенными Штатами Америки.

Экипаж корабля не сообщал о повреждениях, судно продолжает следовать своим курсом.

Ранее выпущенная хуситами ракета вызвала пожар в трюме американского корабля. Однако как отметили в разведывательной компании Ambrey, судно остается мореходным.