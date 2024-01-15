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19:13, 15 января 2024Мир

США заявили об ударе йеменских хуситов по американскому судну Gibraltar Eagle

СЕНТКОМ: йеменские хуситы запустили ракету по американскому контейнерному судну

Фото: Amir Cohen / Reuters

Йеменские хуситы ударили по американскому контейнерному судну Gibraltar Eagle. Об этом заявило Центральное командование американской армии (СЕНТКОМ), сообщает Reuters.

«По данным американских военных, противокорабельную баллистическую ракету запустили хуситы», — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что происшествие случилось у берегов Йемена. Судно идет под флагом Маршалловых островов, но принадлежит и управляется Соединенными Штатами Америки.

Экипаж корабля не сообщал о повреждениях, судно продолжает следовать своим курсом.

Ранее выпущенная хуситами ракета вызвала пожар в трюме американского корабля. Однако как отметили в разведывательной компании Ambrey, судно остается мореходным.

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      Дарья Балацкая
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