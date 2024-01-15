Принадлежащее США судно поразили близ берегов Йемена

Reuters: принадлежащее США судно было поражено близ берегов Йемена

Принадлежащее США судно было поражено ракетой близ берегов Йемена. Об этом сообщает издание Sky News.

«По данным разведывательной компании Ambrey, судно, пораженное ракетой недалеко от Йемена, является принадлежащим США балкером под флагом Маршалловых островов. Ракета вызвала пожар в трюме корабля, но судно остается мореходным, говорится в сообщении», — отмечается в материале издания.

Также дополнительно сообщается, что вблизи йеменского аэропорта Ходейда были слышны взрывы.

Ранее в американском центральном командовании (CENTCOM) сообщили, что шиитские ополченцы-хуситы из правящего в Йемене движения «Ансар Алла» атаковали эсминец военно-морских сил США «Лабун» в Красном море с помощью противокорабельной крылатой ракеты. Ракета была сбита американским истребителем близ города Ходейда.