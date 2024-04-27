В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным

WION: Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности в последние недели. Об этом говорится в сюжете индийского телеканала WION.

По словам телеведущей, несмотря на то, что Залужного планировали назначить на пост посла в Великобритании, никто не видел его в последние недели. Высказывались предположения, что бывший главнокомандующий ВСУ якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами, говорится в сюжете.

В феврале Валерий Залужный был отправлен в отставку.

В марте стало известно, что Залужного назначат послом в Британии. При этом о предложении экс-главнокомандующему ВСУ этой должности сообщалось еще в начале февраля, однако тогда Залужный, по данным The Washington Post, отказался от назначения. По признанию президента Украины Владимира Зеленского, экс-главком сам попросил направить его на дипломатическую работу.