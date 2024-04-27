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03:35, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

В Индии заявили о подозрительной ситуации с Залужным

WION: Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный «подозрительным образом» отсутствует в поле зрения общественности в последние недели. Об этом говорится в сюжете индийского телеканала WION.

По словам телеведущей, несмотря на то, что Залужного планировали назначить на пост посла в Великобритании, никто не видел его в последние недели. Высказывались предположения, что бывший главнокомандующий ВСУ якобы был убит вместе с несколькими высокопоставленными украинскими офицерами, говорится в сюжете.

В феврале Валерий Залужный был отправлен в отставку.

В марте стало известно, что Залужного назначат послом в Британии. При этом о предложении экс-главнокомандующему ВСУ этой должности сообщалось еще в начале февраля, однако тогда Залужный, по данным The Washington Post, отказался от назначения. По признанию президента Украины Владимира Зеленского, экс-главком сам попросил направить его на дипломатическую работу.

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      Марина Совина
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