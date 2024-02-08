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19:36, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины подтвердили отставку Залужного

Министр обороны Украины Умеров подтвердил отставку главкома ВСУ Залужного

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об уходе в отставку главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного. Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы Минобороны в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач — командование Вооруженными силами Украины во время большой войны (...) Сегодня было принято решения о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», — заявил чиновник.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с главкомом ВСУ и поблагодарил его за два года работы. По словам украинского лидера, сейчас пришло время для обновления армейского командования.

Ранее об отставке Залужного сообщили в Верховной Раде.

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      Глеб Палехов
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