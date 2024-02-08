В Раде сообщили об отставке Залужного

Депутат Рады Гончаренко: главнокомандующий ВСУ Залужный отправлен в отставку

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправлен в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Гончаренко сообщил об этом односложно: «Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с главкомом ВСУ и поблагодарил его за два года работы. По словам украинского лидера, сейчас пришло время для обновления армейского командования.