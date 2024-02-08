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19:19, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Раде сообщили об отставке Залужного

Депутат Рады Гончаренко: главнокомандующий ВСУ Залужный отправлен в отставку

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный отправлен в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

Гончаренко сообщил об этом односложно: «Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с главкомом ВСУ и поблагодарил его за два года работы. По словам украинского лидера, сейчас пришло время для обновления армейского командования.

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      Глеб Палехов
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