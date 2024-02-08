Зеленский встретился с Залужным

Зеленский встретился с главкомом ВСУ Залужным и поблагодарил за два года работы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поблагодарил Залужного «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление украинской армии. «Время для такого обновления – именно сейчас», — подчеркнул президент.

Ранее в Верховной Раде заявляли, что главком ВСУ может отправиться в отставку, заняв должность посла Украины в Великобритании. Предполагалось, что Залужный может покинуть свой пост 8 февраля. Сообщалось также, что вместе с его отставкой планируется увольнение начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.