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18:20, 5 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о согласии Залужного на отъезд в Великобританию

Депутат Рады Шевченко: главком ВСУ Залужный согласился уехать в Великобританию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. Его слова передает ТАСС.

«Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине», — сообщил народный депутат в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

По словам политика, отставку Залужного стоит ждать 8 февраля. При этом депутат отметил, что если главнокомандующий не уедет в Великобританию, то после отставки у него есть высокие шансы добиться политического успеха в стране.

Ранее издательство Politico сообщило об истинных причинах отставки Валерия Залужного после его интервью о провале летнего контрнаступления.

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