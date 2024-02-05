Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:56, 5 февраля 2024Бывший СССР

В окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного

Politico: слова Залужного вынудили Зеленского убеждать Запад помогать Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале летнего контрнаступления ВСУ вынудило президента Украины Владимира Зеленского убеждать западных союзников продолжать помогать Киеву. Истинную причину отставки главы ВСУ со ссылкой на окружение Зеленского раскрыли в Politico.

«Люди, близкие к Зеленскому (...), рассказали Politico, что эссе Залужного заставило президента искать возможность убедить партнеров в том, что война не зашла в тупик и что помогать Украине все еще стоит», — отмечается в статье.

По информации издания, отставка Залужного связана с желанием Зеленского подобрать на позицию главы ВСУ человека, который поможет убедить Запад продолжить финансировать Украину.

Материалы по теме:
Украинский де Голль. Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
Украинский де Голль.Командующий ВСУ Залужный набирает популярность. Почему это может стать проблемой для Зеленского?
28 сентября 2022
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ. К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ.К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
31 января 2024

Как сообщалось в СМИ, на встрече 29 января украинский лидер объяснил Залужному свою позицию по его отставке стремлением улучшить положение Украины в глазах международных партнеров. При этом, по информации издания Politika, Зеленский попытается связать смену военного руководства с крушением Ил-76, возложив на главкома вину за трагедию.

5 февраля Зеленский публично подтвердил план провести перестановки в командовании украинской армии. По его словам, стране необходима управленческая перезагрузка.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Правительство Казахстана ушло в отставку. Токаев сменил премьер-министра, назначенного после массовых протестов

      Дизайнер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе

      На Украину прибыл глава МИД Португалии

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Москве за 2023 год контракт с ВС России заключили более 20 тысяч человек

      Американский фигурист оценил получение отнятого у России олимпийского золота

      Прогноз роста экономики Европы ухудшили

      В СКР рассказали о мерах по поднятию рухнувшего на глубину 50 метров вертолета

      Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

      Вероятность военного переворота на Украине оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше