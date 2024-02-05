В окружении Зеленского раскрыли истинную причину отставки Залужного

Politico: слова Залужного вынудили Зеленского убеждать Запад помогать Украине

Интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о провале летнего контрнаступления ВСУ вынудило президента Украины Владимира Зеленского убеждать западных союзников продолжать помогать Киеву. Истинную причину отставки главы ВСУ со ссылкой на окружение Зеленского раскрыли в Politico.

«Люди, близкие к Зеленскому (...), рассказали Politico, что эссе Залужного заставило президента искать возможность убедить партнеров в том, что война не зашла в тупик и что помогать Украине все еще стоит», — отмечается в статье.

По информации издания, отставка Залужного связана с желанием Зеленского подобрать на позицию главы ВСУ человека, который поможет убедить Запад продолжить финансировать Украину.

Как сообщалось в СМИ, на встрече 29 января украинский лидер объяснил Залужному свою позицию по его отставке стремлением улучшить положение Украины в глазах международных партнеров. При этом, по информации издания Politika, Зеленский попытается связать смену военного руководства с крушением Ил-76, возложив на главкома вину за трагедию.

5 февраля Зеленский публично подтвердил план провести перестановки в командовании украинской армии. По его словам, стране необходима управленческая перезагрузка.