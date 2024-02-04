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09:39, 4 февраля 2024Мир

Стало известно о желании Зеленского обвинить Залужного в крушении Ил-76

Politika: Зеленский хочет возложить вину за крушение Ил-76 на главкома Залужного

Фото: СК РФ / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский и его близкое окружение желают обвинить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в крушении российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает сербская газета Politika.

«Зеленский и окружающий его персонал хотят избежать ответственности за крушение Ил-76, прикрываясь просьбой об отставке Залужного. Они хотят возложить вину за трагическое недоразумение на главнокомандующего ВСУ, потребовав международного расследования катастрофы», — сообщается в материале.

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Как стало известно, украинские власти, возможно, не знали, что на борту воздушного судна находились пленные граждане Украины. Кроме того, уточняется, что, сбив Ил-76, президент Украины хотел поднять моральный дух своих солдат, однако не добился нужного эффекта.

24 января Украина сбила российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. Авиакатастрофа произошла в Белгородской области, экипажу удалось увести тяжелый транспортник от жилых домов. В Министерстве обороны России заявили, что Киев совершил теракт. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

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      Екатерина Ештокина
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