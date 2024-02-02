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04:04, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки

WP: Залужный дал понять Зеленскому, что быстрого улучшения на поле боя не будет

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным его отставку, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

По данным издания, их разговор состоялся 29 января. Отмечается, что в ходе беседы Зеленский объяснил, что граждане уже устали от конфликта, предоставление помощи со стороны союзников замедлилось, а такая мера может помочь освежить обстановку.

Как утверждает источник, Залужный спокойно отреагировал на свое увольнение. «Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — рассказал он, добавив, что украинский лидер внимательно выслушал собеседника.

Ранее ряд бывших и действующих политиков и журналистов заявили об отставке Залужного. Его пост предлагали занять нынешнему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако он отказался. Вслед за ним аналогичное предложение отверг командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский.

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      Марина Совина
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