Times: Сырский вслед за Будановым отказался занять пост главкома ВСУ Залужного

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский отверг предложение президента республики Владимира Зеленского занять пост главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Об этом сообщает The Times.

До этого от назначения главкомом украинской армии отказался начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

Ранее издание сообщало, что Залужного вызвали в офис президента 29 января, ходе этой встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Он отказался, тогда Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ о его увольнении.

Однако украинскому лидеру Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение после давления из-за рубежа.