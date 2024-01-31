The Times: Зеленский передумал увольнять Залужного после давления партнеров

Президент Украины Владимир Зеленский передумал увольнять главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного после давления со стороны других военачальников и международных партнеров. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Залужного вызвали в офис украинского президента в понедельник, 29 января. В ходе этой встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. Затем Залужному было предложено подать в отставку. Он отказался, после чего Зеленский сообщил ему, что сам подпишет указ о его увольнении.

Далее, говорится в материале, Залужный вернулся в свой рабочий кабинет и сообщил подчиненных о своем увольнении. «Я собираю вещи», — приводит газета его слова в беседе с одним из высших офицеров. Отмечается, что Зеленскому пришлось пересмотреть свое решение после давления из-за рубежа. Так, США и Великобритания выразили озабоченность сообщениями о возможной отставке Залужного.

Газета пишет, что в качестве возможных преемников Залужного назывались начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, однако оба отклонили предложение занять пост. Это также заставило Зеленского отказаться от своих изначальных планов, говорится в статье.

29 января появилась неподтвержденная информация о том, что Зеленский предложил Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. Позже Минобороны Украины опубликовало опровержение.

Источники британского журнала The Economist утверждают, что Зеленский предложил Залужному пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), но генерал отказался. В свою очередь, занять должность главкома ВСУ не захотел и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Как пишет The New York Times, Зеленский отказался увольнять Залужного из-за утечки информации о его отставке в СМИ. Одним из препятствий стало отсутствие немедленной замены Залужному на посту главкома.