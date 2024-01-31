Залужный отказался от предложенного Зеленским поста секретаря СНБО

Economist: Залужный отказался от предложения Зеленского стать секретарем СНБО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный ответил отказом на предложение президента Владимира Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, вечером 29 января Зеленский встретился с Залужным и сообщил генералу о своем решении отправить его в отставку и предложил ему занять пост секретаря СНБО. Главком ВСУ отверг предложение президента, утверждают собеседники журнала.

Как сообщало украинское издание «Зеркало недели», Зеленский предложил Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. В материале сказано, что украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался. «Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — уточнили собеседники издания.

29 января Минобороны Украины опровергло отставку Залужного. Заявление последовало после публикации соответствующей информации в ряде Telegram-каналов, а также заявлений нескольких депутатов Верховной Рады.