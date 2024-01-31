Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:30, 31 января 2024Бывший СССР

Залужный отказался от предложенного Зеленским поста секретаря СНБО

Economist: Залужный отказался от предложения Зеленского стать секретарем СНБО
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный ответил отказом на предложение президента Владимира Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, вечером 29 января Зеленский встретился с Залужным и сообщил генералу о своем решении отправить его в отставку и предложил ему занять пост секретаря СНБО. Главком ВСУ отверг предложение президента, утверждают собеседники журнала.

Материалы по теме:
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023
На Украине утверждают, что Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ. Что известно о слухах об увольнении Залужного?
На Украине утверждают, что Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ.Что известно о слухах об увольнении Залужного?
30 января 2024
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ. К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ.К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
Сегодня

Как сообщало украинское издание «Зеркало недели», Зеленский предложил Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. В материале сказано, что украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался. «Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — уточнили собеседники издания.

29 января Минобороны Украины опровергло отставку Залужного. Заявление последовало после публикации соответствующей информации в ряде Telegram-каналов, а также заявлений нескольких депутатов Верховной Рады.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Буданов отказался от должности главкома ВСУ

      Байден заявил об ответственности Ирана за атаку на военную базу США

      Залужный отказался от предложенного Зеленским поста секретаря СНБО

      В США заявили о трудностях в работе над сделкой о помощи Украине

      Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

      Пентагон отказался комментировать информацию о возможной отставке Залужного

      52-летняя модель станцевала в бикини перед камерой и восхитила фанатов

      Заболеваемость сифилисом в США выросла за пять лет почти на 80 процентов

      BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd из-за его высказываний

      Москвич год общался с девушкой с помощью ChatGPT и сделал ей предложение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше