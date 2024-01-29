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20:55, 29 января 2024Бывший СССР

Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного

МО Украины опубликовало загадочный пост на фоне слухов об отставке Залужного
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министерство обороны Украины опубликовало загадочное сообщение на фоне слухов об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда», — говорится в сообщении. При этом что именно опровергает министерство — не уточняется.

Ранее депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил главкома ВСУ Залужного. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как отмечает Telegram-канал «Инсайдер UA», пост Минобороны может быть ответом на слухи об увольнении главы ведомства Рустема Умерова.

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      Алевтина Запольская
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