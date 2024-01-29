Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного

МО Украины опубликовало загадочный пост на фоне слухов об отставке Залужного

Министерство обороны Украины опубликовало загадочное сообщение на фоне слухов об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это не правда», — говорится в сообщении. При этом что именно опровергает министерство — не уточняется.

Ранее депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил главкома ВСУ Залужного. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как отмечает Telegram-канал «Инсайдер UA», пост Минобороны может быть ответом на слухи об увольнении главы ведомства Рустема Умерова.