Стало известно о возможном увольнении Залужного

Бывший депутат Рады Береза: Зеленский уволил главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский, предположительно, уволил главнокомандующего Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного. О возможном увольнении главкома заявил бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза в своем Telegram-канале.

«Информацию подтвердили. Зеленский снял главкома Залужного», — написал он. Береза в другой публикации также утверждает, что Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ. Об этом его проинформировал второй источник.

Ранее украинский политик Георгий Тука заявил, что Зеленский планирует снять с поста Залужного. По его мнению, на это указывал тот факт, что украинский лидер не включил военачальника в состав делегации на Международный экономический форум в Давосе. Должность главкома ВСУ займет начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, убежден Тука.

В ноябре 2023 года в издании The Economist была опубликована статья Залужного, в которой он указал на тупик в украинском конфликте. Позднее Зеленский не согласился с позицией главкома. По его словам, Украина была и в гораздо более сложных обстоятельствах.