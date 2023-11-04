Зеленский прокомментировал статью Залужного

Зеленский не согласился с тем, что ситуация на фронте тупиковая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, в которой ситуация на фронте описывается как тупиковая. Слова главы государства приводит «Страна.ua».

Украинский лидер не согласился с такой оценкой, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он отметил, что понимает усталость от боевых действий, потому что «все мы люди, независимо от своего статуса».

По словам Зеленского, ключевой проблемой на данный момент является контроль неба российской армией. Решением ситуации является поставка истребителей F-16. «Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов», — заключил он.

Статья Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что Залужный не должен был произносить слов о тупике, так как это вызвало панику на Западе.