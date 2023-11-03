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00:15, 4 ноября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского раскритиковали Залужного за слова о «тупике в конфликте»

В офисе Зеленского раскритиковали Залужного за слова о «тупике в конфликте»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не должен выступать с комментариями для прессы. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает Жовква, военные не должны в прессе обсуждать те или иные варианты развития событий.

По его словам, Залужный не должен был произносить слов о тупике в вооруженном конфликте с Россией, так как это вызвало панику на Западе. Как рассказал Жовква, после статьи Залужного ему стали звонить политики из других стран, пытаясь выяснить, что же происходит.

Замглавы офиса президента считает, что статья оставила больше вопросов, чем дала ответов.

Статья Залужного появилась на страницах издания The Economist. По мнению генерала, украинские войска не смогут достичь значимого прорыва, ситуация, по его словам, зашла в тупик.

Оружие России
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      Марина Совина
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