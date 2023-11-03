В США предрекли контроль России над частью Украины после слов Залужного

Politico: в США предрекли контроль России над частью Украины по окончании СВО

Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте вызвали у членов Республиканской партии США убеждение, что часть украинской территории останется за Россией по окончании специальной военной операции (СВО). Об этом пишет газета Politico.

«Это должно закончиться тем, что Россия будет контролировать часть украинской территории», — цитирует издание сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Вэнса. По его словам, военные цели Киева «не соотносятся с реальным положением дел», на что указывают слова Залужного.

Politico отмечает, что убеждение в военном поражении Киева находит все больший отклик среди американских конгрессменов, что увеличивает их скепсис по поводу военной поддержки ВСУ.

О том, что конфликт зашел в тупик, Главнокомандующий ВСУ заявил в интервью журналу The Economist. Залужный подчеркнул, что украинские войска не могут добиться прорыва из-за недостатка технологий. «Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик (…). Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — заявил он. Военачальник отметил, что Киев переломит ситуацию только в том случае, если произойдет резкий технологический скачок.