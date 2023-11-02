Главнокомандующий ВСУ заявил о зашедшем в тупик украинском конфликте

Главком ВСУ Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. Об этом сообщает Economist.

По его словам, в связи с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут добиться прорыва. «Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <…>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — заявил он.

Залужный подчеркнул, что он некоторое время не мог понять, почему украинская армия не может добиться успеха. По его словам, «по всем подсчетам» украинские войска должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма». Он подчеркнул, ВСУ застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.

Главком ВСУ считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок. «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем», — сказал он.

Ранее Залужный пожаловался, что возможности подготовки резервов в Вооруженных силах Украины ограничены. «Наши возможности по подготовке резервов на нашей собственной территории также ограничены. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей», — добавил главком ВСУ.