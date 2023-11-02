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00:26, 2 ноября 2023Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на ограниченные возможности подготовки резервов

Главком ВСУ Залужный пожаловался на ограниченные возможности подготовки резервов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный пожаловался, что возможности подготовки резервов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ограничены. Он поделился своими наблюдениями в статье для журнала Economist.

«Наши возможности по подготовке резервов на нашей собственной территории также ограничены. И в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей», — добавил главком ВСУ.

Ранее польские СМИ сообщили, что Залужный вынужден задействовать последние резервы из-за успехов России. Журналисты отмечают, что на многих участках для украинской стороны стали появляться кризисные ситуации.

В октябре на Украине силовики обнаружили начислявшего выплаты дезертирам командира ВСУ. Полковник был обязан приостанавливать выплаты военнослужащим ВСУ, самовольно покинувшим место службы, но продолжал перечислять им деньги, чем нанес ущерб государству на 4,6 миллиона гривен (126,5 тысячи долларов).

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      Александра Синицына
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