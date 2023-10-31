На Украине силовики обнаружили начислявшего выплаты дезертирам командира ВСУ

ГБР передало в суд дело командира ВСУ, начислившего $125 тысяч дезертирам

Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что передало в суд дело офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который в Николаевской области начислил 125 тысяч долларов самовольно покинувшим место службы подчиненным. Об этом говорится в Telegram-канале силового ведомства.

ГБР уточнило, что командир был обязан приостанавливать выплаты военнослужащим ВСУ, которые дезертировали. Но полковник продолжал перечислять им деньги, чем нанес ущерб государству на 4,6 миллиона гривен, или 126,5 тысячи долларов.

Обвинительный акт передан в суд.

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против предоставления пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из фонда Евросоюза. Как уточняется, Фицо «сослался на проблемы с коррупцией на Украине».