Myśl Polska: Залужный вынужден задействовать последние резервы из-за успехов РФ

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному пришлось бросить в бой последние резервы из-за успехов российской армии на фронте, Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Отмечается, что в конце сентября 2023 года российские войска перешли к «активной обороне» практически по всей зоне специальной военной операции (СВО). На многих участках для украинской стороны стали появляться кризисные ситуации. «Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — заявил Подгурский.

Также автор статьи добавил, что инициатива перешла в руки России и «отрицать это может только дилетант».

Ранее стало известно, что украинские военные страдают от выгорания, депрессии, посттравматических стрессов, разводов и хотят мира, чтоб получить возможность вернуться домой. Как рассказала старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг, солдаты остаются «твердыми, стальными и решительными», но если поговорить с ними более пяти минут, они признают, что разочарованы.