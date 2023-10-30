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19:55, 30 октября 2023Бывший СССР

На Западе заявили о выгорании и депрессии у солдат ВСУ

BI: украинские солдаты страдают от выгорания и депрессии и хотят вернуться домой

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) страдают от выгорания, депрессии, посттравматических стрессов, разводов и хотят мира, чтоб получить возможность вернуться домой. Об этом старший научный сотрудник Атлантического совета Мелинда Харинг пишет в колонке для западного издания Business Insider.

По словам Харинг, вернувшейся из поездки на запорожский фронт, украинские солдаты остаются «твердыми, стальными и решительными». «Но если вы поговорите с ними более пяти минут, они скажут вам, что есть разочарование», — отмечает она.

Эксперт заявила, что одним из источников напряженности у бойцов ВСУ становится, в частности, разлука с семьей, которую большинство из них после начала службы видели мало. Кроме того, многие из солдат не чувствуют за собой усилий остального общества. «В Киеве много людей, которые позируют для селфи и едят в ресторанах, в то время как небольшой сегмент украинского общества берет на себя весь риск. Это распространенное чувство». — пояснила Харинг.

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Многие украинские военные хотят завершения войны, но не любой ценой. «Одна вещь, которая меня удивила, это то, что у нас идут сложные дебаты на тему: "Что такое победа?" Но когда вы идете и разговариваете с солдатами, они просто хотят вернуться домой. Они хотят мира и хотят вернуться домой», — говорит Харинг.

Ранее комбат ВСУ Дмитрий Кухарчук сообщил, что Украина стратегически проигрывает в конфликте с Россией из-за неадекватного восприятия ситуации в украинском обществе. По его словам, в начале специальной военной операции многие украинцы были готовы отправиться на фронт добровольцами, однако позднее положение дел поменялось из-за того, что они недооценили потенциал российских войск.

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      Алевтина Запольская
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