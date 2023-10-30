Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:53, 30 октября 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о стратегическом проигрыше Украины

Комбат ВСУ Кухарчук: Украина проигрывает из-за неготовности общества
Дмитрий Кухарчук.

Дмитрий Кухарчук.. Кадр: Черкаси LIVE / YouTube

Украина стратегически проигрывает в конфликте с Россией из-за неадекватного восприятия ситуации обществом. Об этом комбат Вооруженных сил республики (ВСУ) Дмитрий Кухарчук заявил в интервью в эфире украинского «Пятого канала».

По его словам, в начале российской специальной военной операции (СВО) множество украинцев были готовы идти на фронт добровольцами, однако позднее ситуация изменилась из-за того, что они стали недооценивать потенциал российских войск. «Таким образом люди были положены в теплую ванную. У нас произошел слом видения реальности. А в России он не произошел», — подчеркнул он.

Как считает Кухарчук, с каждым днем российская сторона становится сильнее. «У них готовность общества намного выше, чем готовность нашего общества. И когда они говорят про ядерную бомбу, войну всех на всех, мне почему-то кажется, что они к этим процессам готовы», — добавил комбат.

Ранее в интервью изданию The Economist боец ВСУ сообщал, что потери украинской армии возросли до тревожного уровня. Одной из причин такой динамики военный назвал работу российских дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      В центре российского города расстреляли автомобиль из-за семейных споров

      Хозяин спас собаку от напавшей на нее пумы

      Тренер рассказал о влиянии тюрьмы на карьеру Кокорина

      В ВТО раскрыли главный риск для мировой экономики от войны в Израиле

      Израиль ликвидировал командиров ХАМАС в ходе наземной операции

      Полковник назвал цель «смарт-мобилизации» на Украине

      Летевший в Европу самолет вынужденно сел в Узбекистане из-за пьяного дебошира

      ОМОН задержал рэпера и друга Oxxxymiron после драки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости