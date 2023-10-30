В ВСУ заявили о стратегическом проигрыше Украины

Комбат ВСУ Кухарчук: Украина проигрывает из-за неготовности общества

Украина стратегически проигрывает в конфликте с Россией из-за неадекватного восприятия ситуации обществом. Об этом комбат Вооруженных сил республики (ВСУ) Дмитрий Кухарчук заявил в интервью в эфире украинского «Пятого канала».

По его словам, в начале российской специальной военной операции (СВО) множество украинцев были готовы идти на фронт добровольцами, однако позднее ситуация изменилась из-за того, что они стали недооценивать потенциал российских войск. «Таким образом люди были положены в теплую ванную. У нас произошел слом видения реальности. А в России он не произошел», — подчеркнул он.

Как считает Кухарчук, с каждым днем российская сторона становится сильнее. «У них готовность общества намного выше, чем готовность нашего общества. И когда они говорят про ядерную бомбу, войну всех на всех, мне почему-то кажется, что они к этим процессам готовы», — добавил комбат.

Ранее в интервью изданию The Economist боец ВСУ сообщал, что потери украинской армии возросли до тревожного уровня. Одной из причин такой динамики военный назвал работу российских дронов.