В ВСУ заявили о росте потерь до тревожного уровня

Economist: потери ВСУ выросли до тревожных значений из-за беспилотников ВС РФ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросли до тревожного уровня, в том числе из-за работы российских дронов. Об этом заявил боец ВСУ с позывным Левша, пишет издание The Economist.

«Украинские потери возросли до тревожного уровня, отчасти из-за работы беспилотников», — сказал он.

Командир 47-й бригады ВСУ с позывным Хаммер также рассказал, что бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) постоянно ведут огонь из всего имеющегося, как только обнаруживают цель. По его словам, ВС РФ используют ударные беспилотники, высокоточную артиллерию и мины.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные сбили еще 44 украинских дрона. Как отмечалось, беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны вблизи поселений Нырково, Площанка и Троицкое в Луганской народной республике (ЛНР), а также сел Золотаревка и Верхнеторецкое в Донецкой народной республике (ДНР).