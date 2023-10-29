Российские военные сбили 44 беспилотника Украины

Минобороны: средства ПВО РФ сбили 44 беспилотника Украины

Российские военные сбили еще 44 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, украинские беспилотники уничтожены средствами ПВО вблизи поселений Нырково, Площанка и Троицкое в ЛНР, а также сел Золотаревка и Верхнеторецкое в ДНР. Помимо этого, российские военные сбили БПЛА в районе Новофедоровки и Васильевки в Запорожской области.

В субботу, 28 октября, в Минобороны доложили о 36 сбитых беспилотниках Украины. Тогда же российскими средствами ПВО были перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и авиационные бомбы JDAM. Кроме того, разбиты три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

В Минобороны заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 517 самолетов, 253 вертолета, 8392 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 006 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6902 единицы полевой артиллерии и минометов, а также 14 760 единиц специальной автотехники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.