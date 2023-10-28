Российские военные сбили 36 беспилотников Украины

Минобороны: средства ПВО РФ сбили 36 беспилотников Украины

Российские военные сбили еще 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, украинские беспилотники уничтожены вблизи поселений Пролетарка и Саги в Херсонской области, Валерьяновка, Веселое и Спорное в ДНР, а также в районе Верхнекаменки в ЛНР. Помимо этого, БПЛА противника разбиты рядом с поселением Токмак в Запорожской области.

Как отметил Конашенков, также российскими средствами ПВО перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, авиационные бомбы JDAM. Кроме того, разбиты три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

В Минобороны заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 517 самолетов, 253 вертолета, 8348 БПЛА, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 980 танков и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого, разбито 1170 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6897 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 14 720 единиц специальной автотехники.

Ранее также Минобороны России показало видео, как российские военные уничтожили украинские позиции в районе Спорного. На кадрах были представлены фрагменты со съемки беспилотника. Российские военные целятся и бьют по позициям противника, находящимся в поле и среди деревьев.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.