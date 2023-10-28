Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских позиций в районе Спорного

Российские военные уничтожили украинские позиции и попали на видео. Запись появилась в распоряжении Минобороны России в субботу, 28 октября.

На кадрах представлены фрагменты со съемки беспилотника. Российские военные целятся и бьют по позициям противника, находящимся в поле и среди деревьев. После ударов, уничтоживших позиции ВСУ, видно, как вверх поднимается дым и начинается возгорание. Утверждается, что запись сделана в районе Спорного.

Ранее также Минобороны России показало на видео уничтожение украинской пехоты в районе села Клещеевка в ДНР. На кадрах было видно, как несколько бойцов 80-й отдельной десантной бригады ВСУ продвигаются вдоль дороги, после чего в них попадает снаряд.

В конце сентября также стало известно, что российские военные уничтожили украинские позиции в районе Спорного. На представленной Минобороны записи было продемонстрировано, как военные ударяют по украинским бойцам вблизи проселочной дороги.