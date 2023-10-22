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13:16, 22 октября 2023Россия

Уничтожение пехоты ВСУ в районе Клещеевки показали на видео

Минобороны Росиии показало на видео уничтожение пехоты ВСУ в районе Клещеевки

Министерство обороны России показало на видео уничтожение украинской пехоты в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике. Ролик продемонстрировали журналистам в оборонном ведомстве.

На кадрах видно, как несколько бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) идут вдоль дороги, после чего в них попадает снаряд, запущенный расчетом противотанкового ракетного комплекса «Южной» группировки войск.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин перечислил причины неудач украинских войск на донецком направлении. Он объяснял, что в районе населенного пункта Клещеевка российские подразделения заняли самые выгодные позиции на вершинах, в то время как ВСУ оказались в низине. Из-за этого, по его словам, они терпят неудачи и несут серьезные потери.

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      Варвара Кошечкина
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