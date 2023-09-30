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11:30, 30 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили украинские позиции в районе Спорного

Минобороны показало видео, как ВС РФ разбили позиции ВСУ в районе Спорного

Российские военные уничтожили украинские позиции и попали на видео. Запись в субботу, 30 сентября, публикует Минобороны России.

На видео показана съемка российского беспилотника в районе села Спорное. На кадрах видно, как артиллеристы точным попаданием разбивают позиции Украины. Помимо этого, видно, как российские военные ударяют по украинским бойцам вблизи проселочной дороги.

В сентябре в сети также появилось видео поражения российской крылатой ракетой склада войск Украины, где хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. На кадрах заметны постройки, а затем — мощные взрывы и большой столб дыма.

Ранее стало известно, что российские военные спасли бойца ВСУ, подорвавшегося на мине, и вытащили его с поля боя, находясь под вражеским огнем. Инцидент произошел в районе села Спорное в ДНР, где войскам Украины дали отпор бойцы добровольческого отряда БАРС-16. На позициях остались лежать раненые солдаты ВСУ.

Незадолго до этого еще один боец ВСУ сообщил, что российские военные занимались его спасением полдня. Он добавил, что остался жив благодаря людям, которых на Украине называют орками.

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    Варвара Кошечкина
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