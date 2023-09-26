Появились кадры уничтожения склада ВСУ с тремя тысячами тонн боеприпасов

МО показало кадры поражения крылатой ракетой склада ВСУ с 3000 тонн боеприпасов

Вооруженные силы (ВС) России поразили крылатой ракетой склад украинских войск, где хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов. Видео уничтожения ангаров показало Минобороны (МО) РФ.

На кадрах можно увидеть постройки, а затем мощные взрывы и большой столб дыма.

Ранее в МО РФ сообщили, что уничтоженный объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. Как уточнялось, российским военным удалось поразить 12 ангаров.

26 сентября Воздушно-космические силы России уничтожили украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Кульбакино Николаевской области. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и американскую противорадиолокационную ракету HARM.