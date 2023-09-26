Российские войска ударили по складу с более чем 3000 тонн боеприпасов
Российские войска нанесли удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО РФ).
Там отметили, что склад находился в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.
«В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более 3000 тонн боеприпасов различного калибра», — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в МО России заявили, что с 17 по 23 сентября, российские войска нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по базам ВСУ. Были поражены места ремонта техники (в том числе авиации), склады боеприпасов, центры подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наемников, а также места нефтепереработки.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.