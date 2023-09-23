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13:24, 23 сентября 2023Россия

Российские войска заявили об уничтожении части снарядов с обедненным ураном

Минобороны: ВС РФ нанесли 12 ударов высокоточным оружием по базам ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За последнюю неделю, с 17 по 23 сентября, российские войска нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по базам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Были поражены места ремонта техники (в том числе авиации), склады боеприпасов, центры подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наемников, а также места нефтепереработки.

По заявлению Минобороны, ВС РФ нанесли «значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ на херсонском и запорожском направлениях». Среди прочего была уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом.

Кроме того, Минобороны отчиталось о перехваченных за неделю 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 9 крылатых ракет Storm Shadow.

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    Антон Похиляк
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