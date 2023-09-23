Минобороны отчиталось о перехваченных за неделю снарядах и ракетах ВСУ

МО: силы ПВО за неделю перехватили 46 снарядов HIMARS и 9 ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили 46 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 9 крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, перехвачено две авиабомбы JDAM и три противорадиолокационные ракеты HARM.

Также за указанный срок уничтожены и подавлены 257 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтоженных за неделю самолетах Вооруженных сил Украины. Так, в Запорожской области были поражены бомбардировщик Су-24М, два штурмовика Су-25, а также истребитель МиГ-29. В Днепропетровской области был уничтожен МиГ-29.