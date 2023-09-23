Минобороны отчиталось об уничтожении самолетов ВСУ

Российские военные за неделю уничтожили украинские Су-24М и Су-25

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России за неделю уничтожили несколько самолетов, принадлежащих Воздушным силам Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, были поражены бомбардировщик Су-24М, два штурмовика Су-25, а также истребитель МиГ-29. Все военные самолеты были поражены в Запорожской области.

Помимо этого, Минобороны сообщает об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

16 сентября стало известно, что ВКС России нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога. По данным оборонного ведомства, удар был нанесен 11 сентября. В ходе него были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 Воздушных сил Украины.