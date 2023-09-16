ВКС России нанесли удар по аэродрому в Днепропетровской области

Минобороны: 11 сентября ВКС России нанесли удар по аэродрому Долгинцево

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе украинского города Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесен 11 сентября. В ходе него были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

11 сентября сообщалось о взрывах в Кривом Роге. В тот день мэр города Александр Вилкул попросил жителей ничего не снимать на видео и не выкладывать в интернет.