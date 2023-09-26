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15:33, 26 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили истребитель Миг-29 на украинском аэродроме

МО России заявило об уничтожении Миг-29 ВСУ на аэродроме в Николаевской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили истребитель Миг-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Кульбакино Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны перехватили пять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и американскую противорадиолокационную ракету HARM.

Кроме того, силами российских военных уничтожены 57 беспилотников ВСУ в Артемовске, Спартаке, Невельском, Новопетриковке Донецкой народной республики, Лисичанске Луганской народной республики, Крынках и Казачьих Лагерей Херсонской области, Великого Выселока Харьковской области, а также в районе Токмака и Пологов Запорожской области.

Накануне Минобороны сообщало, что один истребитель Миг-29 был уничтожен на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском.

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Ранее также сообщалось, что за неделю истребители ВКС России уничтожили украинский бомбардировщик Су-24М, два штурмовика Су-2 5 и истребитель МиГ-29. Все самолеты были поражены в Запорожской области.

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    Сергей Истомин
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