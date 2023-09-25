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14:10, 25 сентября 2023Россия

Российские ВКС уничтожили украинский Миг-29 на аэродроме под Днепропетровском

МО РФ: ВКС уничтожили украинский истребитель Миг-29 под Днепропетровском

Фото: David W Cerny / Reuters

Российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском. Об этом сообщили журналистам в ходе брифинга в понедельник, 25 сентября, в Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также удалось уничтожить 33 беспилотных летательных аппарата. В Минобороны уточнили, что это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка и Лисичанск Луганской народной республики, Александровка и Берестовое Донецкой народной республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли 12 ударов высокоточным оружием по базам украинской армии. В Минобороны подчеркнули, что были поражены места ремонта техники (в том числе авиации), склады боеприпасов, центры подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наемников, а также места нефтепереработки.

20 сентября российское оборонное ведомство заявило об уничтожении самолетов Су-24м и МиГ-29 Воздушных сил Украины.

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    Анна Щербакова
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