МО РФ: ВКС уничтожили украинский истребитель Миг-29 под Днепропетровском

Российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском. Об этом сообщили журналистам в ходе брифинга в понедельник, 25 сентября, в Минобороны.

Кроме того, по данным ведомства, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Также удалось уничтожить 33 беспилотных летательных аппарата. В Минобороны уточнили, что это произошло в районах населенных пунктов Белогоровка и Лисичанск Луганской народной республики, Александровка и Берестовое Донецкой народной республики, Шевченко, Новое, Ильченково и Токмак Запорожской области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли 12 ударов высокоточным оружием по базам украинской армии. В Минобороны подчеркнули, что были поражены места ремонта техники (в том числе авиации), склады боеприпасов, центры подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наемников, а также места нефтепереработки.

20 сентября российское оборонное ведомство заявило об уничтожении самолетов Су-24м и МиГ-29 Воздушных сил Украины.