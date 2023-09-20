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14:17, 20 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВВС Украины российским беспилотником

Минобороны: БПЛА России уничтожил МиГ-29 ВВС Украины в Днепропетровской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожил истребитель МиГ-29 ВВС Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был уничтожен на аэродроме Долгинцево, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, Минобороны сообщило об уничтожении украинского бомбардировщика Су-24м в небе над Николаевской областью. Самолет был поражен истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее в США прокомментировали удар российских БПЛА по одному из украинских аэродромов. Обозреватель Forbes Дэвид Экс предположил, что атака могла стать дебютом модифицированного дрона «Ланцет». На это, в частности, указывает возросшая дальность боевого применения беспилотника, отметил он.

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    Алан Босиков
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