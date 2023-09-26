Российский военный Вакула рассказал о спасении бойца ВСУ под вражеским огнем

Российские военные спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося на мине, и вытащили его с поля боя, находясь под вражеским огнем. О спасении раненного корреспонденту «Ленты.ру» рассказал военный с позывным Вакула.

В районе села Спорное в Донецкой народной республике украинская армия пошла в наступление, но получила отпор от бойцов добровольческого отряда БАРС-16, и на позициях остались лежать раненные бойцы ВСУ.

После отступления противника одно из подразделений Вооруженных сил России отреагировало на крик бойца, вошло с ним в звуковой контакт и определило, что он сдается.

«Несмотря на продолжающийся обстрел противника — это и минометный огонь, и птички, и снайперы — мы его вынесли. Достаточно успешно все, организовано, и доставили в госпиталь», — рассказал Вакула.

Ранее спасенный боец ВСУ Валентин Гречко сообщил, что российские военные занимались его спасением полдня. Он добавил, что остался жив благодаря людям, которых на Украине называют орками. «Это глупо, как минимум, и это недостойно. Так что я считаю: Слава Украине в составе России», — резюмировал спасенный.