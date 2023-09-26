Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:08, 26 сентября 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о спасении бойца ВСУ под вражеским огнем

Российский военный Вакула рассказал о спасении бойца ВСУ под вражеским огнем

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося на мине, и вытащили его с поля боя, находясь под вражеским огнем. О спасении раненного корреспонденту «Ленты.ру» рассказал военный с позывным Вакула.

В районе села Спорное в Донецкой народной республике украинская армия пошла в наступление, но получила отпор от бойцов добровольческого отряда БАРС-16, и на позициях остались лежать раненные бойцы ВСУ.

После отступления противника одно из подразделений Вооруженных сил России отреагировало на крик бойца, вошло с ним в звуковой контакт и определило, что он сдается.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«Несмотря на продолжающийся обстрел противника — это и минометный огонь, и птички, и снайперы — мы его вынесли. Достаточно успешно все, организовано, и доставили в госпиталь», — рассказал Вакула.

Ранее спасенный боец ВСУ Валентин Гречко сообщил, что российские военные занимались его спасением полдня. Он добавил, что остался жив благодаря людям, которых на Украине называют орками. «Это глупо, как минимум, и это недостойно. Так что я считаю: Слава Украине в составе России», — резюмировал спасенный.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении заявили о гибели более ста человек из-за взрыва в Карабахе

    Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы

    Раскрыты алкогольные пристрастия Карла III

    В США назвали сроки запуска производства гиперзвукового оружия

    В России захотели обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров

    Байден смог удержаться на ногах после потери равновесия

    Спикер парламента Канады подал в отставку из-за чествования нациста

    Бари Алибасов подал в суд из-за игры World of Tanks

    Напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД россиянина арестовали

    В России спрогнозировали пик дефицита кадров в строительстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости