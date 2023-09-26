Боец ВСУ Гречко рассказал, что остался жив благодаря российским военным

Боец Вооруженных сил Украины Валентин Гречко рассказал, что его спасли российские военные. Его обращение опубликовал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

По его словам, российские военные вытаскивали его с поля боя полдня, находясь под обстрелом. «Пацаны вытянули меня, отпоили водой, нормально перебинтовали и отправляют в госпиталь», — сказал он.

Гречко добавил, что остался жив благодаря людям, которых на Украине называют орками. «Это глупо, как минимум, и это недостойно. Так что я считаю: Слава Украине в составе России», — резюмировал спасенный.

Ранее пленный украинский боец Богдан Коцан заявил, что к началу специальной военной операции привела деятельность президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков.

Сам Коцан служил санитарным инструктором в 14-й бригаде Нацгвардии Украины. Он попал в плен, оказавшись в окружении из-за того, что его подразделение «завело не тем маршрутом». «Мы должны были ехать на пустые позиции в другую сторону», — пояснил украинский боец.