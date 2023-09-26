Боец ВСУ рассказал о своем спасении российскими военными
Боец Вооруженных сил Украины Валентин Гречко рассказал, что его спасли российские военные. Его обращение опубликовал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.
По его словам, российские военные вытаскивали его с поля боя полдня, находясь под обстрелом. «Пацаны вытянули меня, отпоили водой, нормально перебинтовали и отправляют в госпиталь», — сказал он.
Гречко добавил, что остался жив благодаря людям, которых на Украине называют орками. «Это глупо, как минимум, и это недостойно. Так что я считаю: Слава Украине в составе России», — резюмировал спасенный.
Ранее пленный украинский боец Богдан Коцан заявил, что к началу специальной военной операции привела деятельность президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков.
Сам Коцан служил санитарным инструктором в 14-й бригаде Нацгвардии Украины. Он попал в плен, оказавшись в окружении из-за того, что его подразделение «завело не тем маршрутом». «Мы должны были ехать на пустые позиции в другую сторону», — пояснил украинский боец.