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13:55, 26 сентября 2023Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о своем спасении российскими военными

Боец ВСУ Гречко рассказал, что остался жив благодаря российским военным
Валентин Гречко

Валентин Гречко. Кадр: Telegram-канал «Марочко Live»

Боец Вооруженных сил Украины Валентин Гречко рассказал, что его спасли российские военные. Его обращение опубликовал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

По его словам, российские военные вытаскивали его с поля боя полдня, находясь под обстрелом. «Пацаны вытянули меня, отпоили водой, нормально перебинтовали и отправляют в госпиталь», — сказал он.

Гречко добавил, что остался жив благодаря людям, которых на Украине называют орками. «Это глупо, как минимум, и это недостойно. Так что я считаю: Слава Украине в составе России», — резюмировал спасенный.

Ранее пленный украинский боец Богдан Коцан заявил, что к началу специальной военной операции привела деятельность президента Украины Владимира Зеленского и других украинских политиков.

Сам Коцан служил санитарным инструктором в 14-й бригаде Нацгвардии Украины. Он попал в плен, оказавшись в окружении из-за того, что его подразделение «завело не тем маршрутом». «Мы должны были ехать на пустые позиции в другую сторону», — пояснил украинский боец.

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    Алевтина Запольская
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